الجزائر 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسأعلن المجلس الدستوري في الجزائر اليوم عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.وضمت القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي،وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية 5 أسماء هم : رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، الوزير الاول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي عز الدين.وقد رفض المجلس الدستوري الطعون المودعة لديه من قبل تسعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية وموافقته على قائمة المترشحين التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات// انتهى //17:56ت م0066