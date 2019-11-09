الدمام 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الثلاثاء القادم, حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2019م، الذي تقيمه غرفة الشرقية، بحضور رجال الأعمال في المنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وسفراء وممثلي سفارات وأكاديميين بارزين، بهدف تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين جميع قطاعات الأعمال، ومسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية، ومسؤولي القطاعات الأهلية في المنطقة.وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي باسمه واسم مجلس إدارة الغرفة واللجان ورجال الأعمال منتسبي الغرفة, رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصلة لهذه المناسبة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم الحراك الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز التواصل بين الغرفة ومختلف القطاعات، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.// انتهى//.17:57ت م0067