القريات 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسشهد مجمع كليات البنات بالقريات بجامعة الجوف خلال الأيام الماضية، تنفيذ سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة لتطوير قدرات الطالبات والمنسوبات وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية والصحية في الجامعة والمجتمع.ونُظمت حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان "لا تنتظري الأعراض .. افحصي الآن" تزامناً مع الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي والاهتمام العالمي السنوي للتوعية بالمرض " أكتوبر الوردي "، وتضمنت الحملة التي استمرت ثلاثة أيام أركاناً توعوية وعدداً من المحاضرات والحلقات النقاشية التوعوية للجهات المشاركة وهي قسم التوعية الصحية بمستشفى القريات العام، وحدة شئون الطالبات بالمجمع، كلية العلوم الطبية ممثلة بقسم التمريض وقسم علوم المختبرات الاكلينيكية وقسم العلاج الطبيعي، عمادة السنة الأولى المشتركة.فيما نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية محاضرة تثقيفية عن حقوق المعاق، تضمنت التعريف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ونظام رعاية المعوقين في المملكة،وأقام قسم المختبرات الطبية سلسلة من المحاضرات التخصصية عن الأنيميا والتغذية الصحية- Anemiaand healthy nutrition "، واستعراض أهم جوانب المرض ومسبباته وحقائق هامة حول الحديد وأنواعه، كما قُدمت محاضرة بعنوان "التهابات المسالك البولية عند النساء".وأقامت وحدة شؤون المكتبات حزمة من ورش العمل، التي استهدفت من خلالها طالبات ومنسوبات جامعة الجوف بالمجمع، تضمنت ورشة بعنوان "المكتبة الرقمية السعودية" كما قدمت ورشة عمل بعنوان "كيف تعود نفسك على حب القراءة والاطلاع على الكتب المفيدة".وتناولت ورشة العمل "البحث عن المعلومات من مصادرها" تعريف طالبات عمادة السنة الأولى المشتركة بطرق البحث والوصول إلى مصادر المعلومات في مختلف المجالات.واختتم الأسبوع بمحاضرة بعنوان " الوعي الفكري ورؤية 2030" ، اُستعرض خلالها أهم الركائز الهامة التي قامت عليها المملكة وتستمد منها رؤية 2030م .// انتهى //18:11ت م0068