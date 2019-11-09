الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واساختتمت جمعية تنمية المجتمعات الريفية "ريف" بمنطقة الرياض, دورة إدارة المواهب والموارد البشرية ضمن برنامج تأهيل قيادات المنظمات الغير ربحية في محافظات المنطقة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود بن فهد الحمود، أن البرنامج يهدف إلى لتأهيل ورفع كفاءة المدراء التنفيذيين بالجمعيات واللجان في مراكز ومحافظات منطقة الرياض وفق مجموعة من المحاور والجدارات التي يحتاجها المدير التنفيذي.وأشار إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من البرامج والأنشطة اللازمة لقيادات الجمعيات واللجان على رأسها مهارات المدير التنفيذي في الحوكمة والجودة والتخطيط والمتابعة وكذلك في الاستدامة المالية وتنمية الموارد المالية وإعداد البرامج المجتمعية المتميزة وإدارة المواهب والموارد البشرية والاستثمار والابتكار الاجتماعي, حيث يقدمها نخبة من المدربين والخبراء كل في مجاله.مما يذكر أن جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض تعقد هذا البرنامج بشراكة استراتيجية مع لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض ومؤسسة الملك خالد الخيرية.// انتهى //18:42ت م0069