بغداد 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسعقد رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي في قصرالسلام ببغداد اليوم اجتماعا كرس لمناقشة تطورات الاوضاع في العراق.وأفاد الجانبين في بيان مشترك أنهما بحثا التعاون بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية ، لدعم الإجراءات الإصلاحية التي إتخذتها الحكومة إستجابة لمطالب المتظاهرين, فضلا عن بحث سبل حفظ الأمن والإستقرارفي عموم العراق .// انتهى //19:09ت م0070