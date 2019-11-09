الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ 26 على كأس وزارة الداخلية فئة ٣ وكأس أفريقيا ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس وزارة الداخلية فئة ٣ على مسافة 1800 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات ، والشوط السابع على كأس أفريقيا على مسافة 1400 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.وسلم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان كأس وزارة الداخلية فئة ٣ للمشرف الإداري على اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأستاذ سعود بن رزيق لفوز الجواد ( بإذن الله ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الخامس.وسلم سفير الكاميرون لدى المملكة آيا تيجاني بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين كأس أفريقيا لنايف المنديل مدرب الفرس ( همامة ) العائدة ملكيتها لاسطبل فهد فيحان المنديل والتي حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع.// انتهى //19:52ت م0073