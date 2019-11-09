بريدة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستطلق غداً الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم (عزيمة وطن) في أسبوعها الثاني، وذلك بمحافظة البدائع بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والحكومية.وتتضمن الحملة معارض ومحاضرات توعوية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لطلاب المدارس ومرشدي ومرشدات المدارس وموظفي الدوائر الحكومية، وكذلك تنظيم زيارات لطلابات المدارس لتعريفهم وتثقيفهم وتعديل المفاهيم الخاطئة عن هذه الآفة القاتلة.وسيكون الافتتاح برعاية محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس، والمشرف على برنامج الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بالقصيم العميد ناصر العضيلة، ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة// انتهى //20:27ت م0075