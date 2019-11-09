نجران 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسهنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، جماهير ناديي نجران والأخدود بالبداية الموفقة لفريقي كرة القدم الأول في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.وأجرى سموه، مساء اليوم، اتصالين هاتفيين برئيس نادي نجران، مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود، سامي بن هديش آل فاضل، بارك فيهما فوز الفريقين في أولى المنافسات، وحث على مواصلة النتائج الإيجابية، لرفع اسم المنطقة في منصات التتويج، بالكأس الأغلى في المملكة.من جهتهما عبر رئيسا الناديين عن شكرهما لما تلقاه الرياضة بالمنطقة من دعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكدان عزمهما على التنافس بكل إصرار في الأدوار المقبلة، بما يحقق تطلعات الجماهير.وكان فريق نجران قد تغلب على فريق الخلود بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تغلب فريق الأخدود على فريق النهضة بخمسة أهداف مقابل أربعة.//انتهى//20:45ت م0077