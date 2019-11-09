نجران 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، غداً، ملتقى القيادة المدرسية بعنوان "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم"، بحضور مدير عام التعليم بنجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمقر القاعة الذهبية للاحتفالات على طريق الملك عبدالله.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن الملتقى سيستمر ثلاثة أيام، مستهدفاً ٢٠٠ مشرفاً وقائداً وقائدة مدرسية، لإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية اللازمة التي تمكنه من القيام بعمليات تحسين التحصيل الدراسي بكفاءة وفعالية عالية لتحقق أعلى مستويات نواتج التعلم والتعرف على مدي فعالية البيئة التعليمية والتربوية علي التحصيل الدراسي وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم والأساليب والوسائل التعليمية الفعالة التي تحفز التعلم وتضاعف من معدلات التحصيل الدراسي للطلاب، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلة الضعف من خلال توضيح مفهوم التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة لحل ما قد يشوب العملية التعليمية من ضعف.//انتهى//20:45ت م0078