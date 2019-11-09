الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستمكن الكابتن مطير الشمري أحد أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق صدارة فئة TL1, بفارق زمني كبير عن المتسابق الذي يليه في رالي العلا نيوم 2019، وذلك بعد السيطرة على صدارة الفئة طوال مراحل السباق الأربعة، التي تقدر مسافتها بقرابة 1800 كيلو متر في تضاريس متنوعة، وبلغ عدد المتسابقين قرابة (70) متسابق.يذكر أن الكابتن مطير الشمري سبق وأن حقق المركز الثالث على الترتيب العام برالي عسير 2019م والثاني على فئة T1 لنفس السباق.كما حقق الفريق المركز الأول كذلك في فئة T3.ويأتي ذلك امتداداً لتحقيق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقاً من رالي حائل 2019 وحتى الآن.// انتهى //21:09ت م0081