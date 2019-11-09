جيزان 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان غدًا ، منافسات المسرح المدرسي وذلك بمشاركة 10 إدارات تعليمية على مستوى المملكة .وأكد المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أهمية هذه المنافسات التي تأتي بالتزامن مع الاتفاق المبدئي الذي جرى بين وزارتي التعليم والثقافة بهدف تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية.وبيّن أن المسرح المدرسي يمثل أداة لتنمية الذائقة ويوجه طاقات الطلاب توجيها سليماً كما يقدم دوراً إيجابياً كبيراً في التأثير على السلوكيات ، ويعزز ثقتهم بأنفسهم ويغرس القيم التربوية والوطنية وروح الانتماء بداخلهم ، متمنياً للجميع التوفيق.من جانبه أكد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان محمد بن إبراهيم النعمي أن المنافسات ستشهد مشاركة 100 طالب من 10 إدارات تعليمية هي: جازان ونجران وبيشة وصبيا ومحايل عسير وظهران الجنوب والنماص ورجال ألمع وسراة عبيدة وشرورة ، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمنافسات النهائية "مهرجان الفرق المسرحية الـ 14 " حيث ستحتضن منافساته لاحقًا العاصمة الرياض .// انتهى //22:20ت م0084