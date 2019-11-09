جيزان 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساحتضنت الصالة المغطاة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان اليوم منافسات بطولة المجموعة الثالثة للأندية والهيئات لدرجة الناشئين للكاراتيه التي نظمتها اللجنة الفرعية للمناطق الجنوبية بإشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه .وشهدت البطولة مشاركات متميزة من لاعبي أندية فيفاء وأبها والشهيد وجرش وشرورة والتهامي واليرموك ، إلى جانب مركز عنايتي ومركز العنزي ، حيث تضمنت البطولة منافسات ضمن أوزان تحت 52 و 57 و 63 و 70 ، في الكاتا الفردية والجماعية وكذلك المنافسات القتالية .و في ختام المنافسات تُوّج الفائزون بحضور مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان عقيل صعابي ورئيس اللجنة الفرعية للمناطق الجنوبية عبدالله حمدي ، حيث حقق مركز العنزي المركز الأول ونادي جرش المركز الثاني ونادي شرورة المركز الثالث ، فيما حلّ نادي أبها رابعًا .// انتهى //22:20ت م0086