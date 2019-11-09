رياضي / اختتام بطولة المجموعة الثالثة للأندية والهيئات لدرجة الناشئين للكاراتيه بجازان
السبت 1441/3/12 هـ الموافق 2019/11/09 م واس
جيزان 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس
احتضنت الصالة المغطاة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان اليوم منافسات بطولة المجموعة الثالثة للأندية والهيئات لدرجة الناشئين للكاراتيه التي نظمتها اللجنة الفرعية للمناطق الجنوبية بإشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه .
وشهدت البطولة مشاركات متميزة من لاعبي أندية فيفاء وأبها والشهيد وجرش وشرورة والتهامي واليرموك ، إلى جانب مركز عنايتي ومركز العنزي ، حيث تضمنت البطولة منافسات ضمن أوزان تحت 52 و 57 و 63 و 70 ، في الكاتا الفردية والجماعية وكذلك المنافسات القتالية .
و في ختام المنافسات تُوّج الفائزون بحضور مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان عقيل صعابي ورئيس اللجنة الفرعية للمناطق الجنوبية عبدالله حمدي ، حيث حقق مركز العنزي المركز الأول ونادي جرش المركز الثاني ونادي شرورة المركز الثالث ، فيما حلّ نادي أبها رابعًا .
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22:20ت م
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