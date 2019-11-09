الطوال ١١ ربيع أول ١٤٤١ الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٩ م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال مساء اليوم دورة بعنوان "العمل التطوعي" , وذلك في صالة الاجتماعات بالجمعية.وتضمنت الدورة التي نفذها المدرب أحمد بن حسين النجمي بحضور رئيس الجمعية عبدالله علي حمدي وأعضاء الجمعية عددًا من المحاور حول مفهوم العمل التطوعي ، وأصناف العمل التطوعي ، وتدافع العمل التطوعي، وأنواعه ومجالاته وطرق التحفيز والتنشيط للعمل الطوعي.// انتهى //22:20ت م0087