ثقافي / " العمل التطوعي " دورة في جميعة بر الطوال
السبت 1441/3/12 هـ الموافق 2019/11/09 م واس
الطوال ١١ ربيع أول ١٤٤١ الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٩ م واس
نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال مساء اليوم دورة بعنوان "العمل التطوعي" , وذلك في صالة الاجتماعات بالجمعية.
وتضمنت الدورة التي نفذها المدرب أحمد بن حسين النجمي بحضور رئيس الجمعية عبدالله علي حمدي وأعضاء الجمعية عددًا من المحاور حول مفهوم العمل التطوعي ، وأصناف العمل التطوعي ، وتدافع العمل التطوعي، وأنواعه ومجالاته وطرق التحفيز والتنشيط للعمل الطوعي.
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22:20ت م
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