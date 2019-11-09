القاهرة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب كوت ديفوار الأوليمبي على نظيره النيجيري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد "طوكيو 2020"، والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.وبهذه النتيجة، أصبح رصيد كوت ديفوار 3 نقاط، وتبقى نيجيريا بدون أي رصيد من النقاط، في انتظار المباراة الثانية في المجموعة الثانية بين منتخبي جنوب أفريقيا وزامبيا.// انتهى //22:21ت م0088