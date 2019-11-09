جيزان 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان منافسات بطولة ألعاب القوى للإعاقتين الحركية والذهنية لأندية "أبها ونجران وجازان والباحة"، التي استضافها مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان بإشراف وكالة الشؤون الرياضية بالهيئة واللجنة البارالمبية السعودية .واشتملت منافسات البطولة التي أقيمت على مضمار مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان على سباقات 100 متر، و400 متر و800 متر و1500 متر، إلى جانب ألعاب رمي القرص والجلة والصولجان والرمح والوثب الطويل .وفي ختام البطولة تأهل نادي جازان للمشاركة في بطولة المملكة في 21 مسابقة، وتأهل نادي أبها للمشاركة في 8 مسابقات، فيما تأهل نادي نجران للمشاركة في 7 مسابقات، وتأهل نادي الباحة للمشاركة بمسابقة واحدة في بطولة المملكة للإعاقتين الحركية والذهنية التي سيحدد موعدها لاحقًا .// انتهى //22:22ت م0089