سكاكا 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستشارك 21 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان السمح الموسمي الأول في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل من خلال عددٍ من الأنشطة والمنتجات المنزليةالمتنوعة،بالإضافة إلى المشغولات الحرفية اليدوية والتراثية.وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في فعاليات المهرجان بعد قيام الجهات المنظمة في بلدية محافظة دومة الجندل بإعداد وتجهيز مقرات وأركان خاصة للأسر المنتجة،وتنوع عرض الأسر لأنشطتها المختلفة التي تضمنت الأعمال اليدوية والحرفية والصناعات اليدوية والمنزلية.وبيّنت اللجنة المنظمة للمهرجان بأن تجهيز المقرات الخاصة يأتي امتدادًا لماتقدمة بلدية محافظة دومة الجندل من دعم للأسر المنتجة بهدف رعايتها و دعمها وتهيئة الأجواء المناسبة لها،وخلق روح التنافس بين تلك الأسر من خلال الإبداع والتميز في العرض وجودة المنتج .وتأتي مشاركة الأسر في إبرازحضارة منطقة الجوف وتراثها و التعرف على كل مايخص الجانب النسائي وعمل المرأة في المنطقة لتبرهن على قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر من خلال عملها ، و وضع بصمتها الخاصة.وتشارك هذه الأسر بإنتاج وعرض وإعداد الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة ،ومنتجات التجميل والعطور والبخور والسدو والسمح والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة.وأعرب عددٌ من المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في مهرجان السمح لإعطائهن الفرصة لإبراز مهارتهن في العرض والتسويق ، وكيفية التعامل مع العملاء ، كماساعد المهرجان المشاركات في زيادة الدخل و فتح نافذة تسويقية لمنتجاتهن بشكل منظم ، مقدمات شكرهن لبلدية محافظة دومة الجندل على تنظيم الأركان و إتاحةالفرصة لهن للمشاركة في المهرجان.//انتهى//22:29ت م0090