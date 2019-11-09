رياضي/ الهلال السعودي يكسب أوراوا الياباني بهدف دون مقابل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019
السبت 1441/3/12 هـ الموافق 2019/11/09 م واس
الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس
نجح فريق الهلال السعودي في تحقيق الفوز على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
2019 لكرة القدم.
وسجل أندريه كاريللو هدف الفوز الثمين للهلال في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت 24 نوفمبر الجاري على ستاد سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.
وكان الهلال تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي.
وفي الأدوار النهائية فاز الهلال في دور الـ16 على نظيره الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على فريق الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.
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