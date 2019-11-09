الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسنجح فريق الهلال السعودي في تحقيق الفوز على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا2019 لكرة القدم.وسجل أندريه كاريللو هدف الفوز الثمين للهلال في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت 24 نوفمبر الجاري على ستاد سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.وكان الهلال تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي.وفي الأدوار النهائية فاز الهلال في دور الـ16 على نظيره الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على فريق الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.// انتهى//23:36ت م0093