الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي اليوم ، الفارس عبدالرحمن بن عبد الله النمر بطلاً للجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية الثانية التي اختتمت مساء اليوم على ميدان مركز المرتجز للفروسية بملهم بمشاركة ٢٠ فارساً.ونجح النمر مع فرسه "بيفرلي قيرل" من تحقيق الصدارة بعد أن أنهى جولتي الشوط وحيداً بدون أخطاء في حين حقق المركز الثاني الفارس محمد المالكي وحصانه ""أوكلند" بـ ٤ أخطاء من الجولة الثانية، وثالثاً الفارس عبدالرحمن الهمزاني و"جوليانا" بـ ٤ أخطاء، وفي المركز الرابع الفارسه ابرار المسلم و "كونر ٤٩" وفي المركز الخامس الفارس كريستيان زوبا و "اروى نجد" بـ ٤ أخطاء.وشهدت البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة مايقارب ٨٠ فارساً و ١٠٠ جواد، تخللها عدد من المنافسات من ابرزها الشوط المؤهل لبطولة التحدي والذي تجاوز مراحله الفارس سعد العجمي بدون أخطاء.// انتهى //23:37ت م0094