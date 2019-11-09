القاهرة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستعادل منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب "السلام"، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لكرة القدم.وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطة واحدة لكل منهما، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية، التي يتصدرها حاليًا منتخب كوت ديفوار برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل الترتيب منتخب نيجيريا بدون نقاط.// انتهى //23:50ت م0096