الظهران 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسأصدرت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".وستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة - الشركات والمؤسسات - في 20 / 3 / 1441 هـ ( الموافق 17 / 11 / 2019 م )، وتنتهي بحلول نهاية 7 / 4 / 1441 هـ ( الموافق 4 / 12 / 2019 م ).بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة - الأفراد - في 20 / 3 / 1441 هـ ( الموافق 17 / 11 / 2019 م )، وتنتهي بحلول نهاية 1 / 4 / 1441 هـ ( الموافق 28 / 11 / 2019 م ).ويمكن الاطلاع على نشرة الإصدار من خلال الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/key-documents// انتهى //00:47ت م0097