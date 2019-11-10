برست - ستراسبورغ 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسفاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه فريق برسيت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فرانسيس لو بليه في مدينة بريست الفرنسية، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وتغلب فريق ستراسبورغ في أرضه على فريق نيم بأربعة أهدافٍ مقابل هدف واحد، في المباراة المقامة على ملعب دو لامينو في مدينة سترابورغ شرق فرنسا.وبهذه النتيجة، لا زال باريس سان جيرمان متصدراً قائمة الدوري برصيد 30 نقطة، وحل فريق بريست في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، فيما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر، في حين يقبع نيم في المركز الأخير على قائمة الدوري.// انتهى //00:58ت م0098