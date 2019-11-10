ليل، موناكو 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق موناكو على ضيفه ديجون بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لويس الثاني ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وتعادل فريق ليل أمام ضيفه فريق ميتز بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيير ماوروي.وبهذه النتيجة، حل أنجيه في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن ليل في المركز الثالث، فيما رفع موناكو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وحل ديجون متأخرًا في المركز التاسع عشر على قائمة الترتيب.// انتهى //01:45ت م0099