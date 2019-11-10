نواكشوط 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسوقعت موريتانيا والاتحاد الأوربي محضر الدورة الثانية من المفاوضات بين الطرفين حول اتفاقية الصيد، وذلك بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام وفق الوكالة الموريتانية للأنباء .ووقع المحضر عن الجانب الموريتاني رئيس فريق التفاوض المدير العام لاستغلال المصادر البحرية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري، سيدى عالى ولد سيدى ببكر، وعن الجانب الأوروبي رئيسة فريق التفاوض رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة للصيد المستديم بالإدارة العامة البحرية بالاتحاد الأوروبي، سلين ايدل .ويسمح المحضر الذي تم التوقيع عليه بمتابعة بواخر الاتحاد الأوروبي لأنشطتها في المياه الموريتانية، مع تسديد المبالغ المالية للدولة الموريتانية بدون انقطاع بعد انتهاء البروتكول الحالي في 15 من شهر نوفمبر الجاري.// انتهى //02:02ت م0100