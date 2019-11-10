جيزان 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسناقشت الهيئة السعودية للمدن الصناعية وجمعية الأنامل المبدعة بجازان سبل التنمية الصناعية، واستثمار قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة برئاسة المهندس أنور بن عمير، ومدير الفرع بالمنطقة الجنوبية علي الزهراني اليوم لمقر الجمعية.وتضمن القاء بحث الآليات والسبل نحو تنمية صناعية، واسثمار لقدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها وتوجيهها، نحو صناعة وطنية برؤية مبتكرة، تعزز استراتيجية مدن، في تمكين الصناعة وجذب وتوطين الاستثمارات في المدن الصناعية، ومناقشة واستعراض ماتم إنجازه في ملف إنشاء مصنع نسائي لصناعة الأثاث الجاري العمل على تنفيذه، وإنهاء المخططات التشغيلية والمعمارية له، والذي سيكون مساهما ومحققا لتنمية مستدامة، تتماشى مع رؤية المملكة 2030.وفي ختام الزيارة تجول الوفد داخل الجمعية، واطلع على آليات العمل، وأقسام الحرف، وتدريب الحرفيات، واستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها.// انتهى //02:02ت م0101