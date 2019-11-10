سكاكا 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأبدى عددٌ من السياح الأمريكيين اندهاشهم واستغرابهم من نبتة السمح بكافة تفاصيلها بعد سماعهم لشرح عن نموها و جنيها وتخزينها و من ثم استخراج الحبوب منها ، حتى حمسها وطحنها .جاء ذلك خلال زيارتهم لمهرجان السمح الأول بالجوف على هامش زياتهم السياحية لمنطقة الجوف ، موضحين بأنهم قد سبق وأن شاهدوا نبتة السمح عن طريق الصور والآن تمكنوا من مشاهدتها والتعرف على خصائصها و تذوقطعمها .وكان الوفد الأمريكي قد زار المهرجان بمرافقة المرشد السياحي بمنطقة الجوف سلمان محمد الدواس وكان في استقبالهم عددٌ من اللجان المنظمة ، تجولوا معهم بين أقسام وأركان المهرجان .هذا وذكر الدواس بأن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن استفادتهم من إتاحة التأشيرة السياحية لزيارة المملكة ، والتي أعتبرها الوفد فرصةً للتعرف على ثقافات المملكة و أرثها الثقافي و الحضاري وموروثها التاريخي ، مؤكدًا بأن إقامة المهرجان تعتبر فرصة جيدة لتعريف السياح بنبتة السمح ، وبعض المنتجات بالمنطقة .وفي ختام الزيارة قدّم الوفد شكرهم و تقديرهم للجان العاملة في هذا المهرجان على ما وجدوه من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال .// انتهى //02:03ت م0104