الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس بوتسوانا بفوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخاباتتكريم سلطان بن سلمان لجهوده في تأسيس صناعة السياحة في المملكةأمير الشرقية يرعى فعاليات الملتقى العلمي الأول للصحة النفسية.. الأربعاءفيصل بن سلمان يتفقد مراحل سير العمل بمشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينةأرامكو السعودية تعلن صدور نشرة الاكتتاب للطرح العام الأوليالعيسى يلتقي مستشار البيت الأبيض ومراكز الأبحاث الأمريكيةارتفاع أعداد المحامين إلى 6600 منهم 561 محاميةرئيس هيئة الترفيه يتوعد الشركات المتأخرة في صرف مستحقات العاملين بإجراءات رادعةإمارة مكة تعلن آخر مستجدات العمل في طريق «جدة - جازان»إجلاء مئات الآلاف في بنغلادش والهند تحسبا للإعصار «بلبل»البحرين: القبض على عناصر ارتبطت بإرهابيين بالخارج اعتزمت تنفيذ مخطط في الداخلالارياني: انتهاكات المليشيا الحوثية كفيلة بإشعال ثورة شعبية عارمة في صنعاءبلومبرغ يدخل السباق الرئاسي الأميركي ويقدّم أوراقه في ألاباما// يتبع //06:04ت م0003