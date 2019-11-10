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الأحد 1441/3/13 هـ الموافق 2019/11/10 م واس
الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس بوتسوانا بفوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات
تكريم سلطان بن سلمان لجهوده في تأسيس صناعة السياحة في المملكة
أمير الشرقية يرعى فعاليات الملتقى العلمي الأول للصحة النفسية.. الأربعاء
فيصل بن سلمان يتفقد مراحل سير العمل بمشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة
أرامكو السعودية تعلن صدور نشرة الاكتتاب للطرح العام الأولي
العيسى يلتقي مستشار البيت الأبيض ومراكز الأبحاث الأمريكية
ارتفاع أعداد المحامين إلى 6600 منهم 561 محامية
رئيس هيئة الترفيه يتوعد الشركات المتأخرة في صرف مستحقات العاملين بإجراءات رادعة
إمارة مكة تعلن آخر مستجدات العمل في طريق «جدة - جازان»
إجلاء مئات الآلاف في بنغلادش والهند تحسبا للإعصار «بلبل»
البحرين: القبض على عناصر ارتبطت بإرهابيين بالخارج اعتزمت تنفيذ مخطط في الداخل
الارياني: انتهاكات المليشيا الحوثية كفيلة بإشعال ثورة شعبية عارمة في صنعاء
بلومبرغ يدخل السباق الرئاسي الأميركي ويقدّم أوراقه في ألاباما
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