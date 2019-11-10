الباحة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //08:37ت م0010