عدن 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسقُتل وأصيب عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنيران قوات الجيش اليمني غرب محافظة الجوف.واستهدفت وحدات من الجيش اليمني، ميليشيا الحوثي في جبهات حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء استعدادها للتسلل صوب مواقع محررة.وبحسب ما ذكره موقع (سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار, وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.// انتهى //08:41ت م0011