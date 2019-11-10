جدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، محافظة الكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ.ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.// انتهى //09:00ت م0014