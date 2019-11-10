الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأوضحت صحة الرياض أن 14389 مراجعاً استفادوا من الخدمات الصحية لمستشفى الرين العام، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2019م.وأفادت أن قسم الطوارئ للمستشفى باشر 8507 حالات طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 5861 مراجعاً خلال نفس الفترة.وأشارت صحة الرياض إلى أن الطواقم الطبية في غرفة العمليات قامت بإجراء (45) عملية جراحية، فيما تم إجراء (16934) فحصاً مخبرياً وإشعاعياً حيث قام قسم المختبر بفحص 15837 عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء 1097 فحص إشعاعي.// انتهى //09:54ت م0027