الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسشاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" مؤخراً، في ملتقى الخدمات النفسية والاجتماعية "زوايا سكون"، الذي نظمه مركز التوجيه والإرشاد بوكالة عمادة شؤون الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود، وذلك في البهو الرئيسي بالمدينة الجامعية للطالبات.ويستهدف الملتقى منسوبات الجامعة من موظفات وطالبات، إضافة إلى المختصات والمهتمات بالجانبين النفسي والاجتماعي داخل وخارج الجامعة.وتتضمن المشاركة ركن للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، إضافة إلى توعية المجتمع بحقوق كبار السن والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، كما وزعت الهدايا وكتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها، إلى جانب ركن وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن الذي يقدم الاستشارات النفسية والاجتماعية لمساندة كبار السن وأسرهم في مواجهة وتخطي أي مشكلات وعقبات تخص كبار السن، ومعرفة احتياجات كبار السن النفسية والاجتماعية وأبرز القضايا والمشاكل التي يعيشها.وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق على أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات والملتقيات في نشر الوعي النفسي والاجتماعي لكبار السن، واستحداث طرق حديثة للعلاج النفسي والخدمة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.// انتهى //10:14ت م0031