الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسوصل إلى الرياض اليوم الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، في زيارة للمملكة.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي معالي الأمين لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو مجلس الشورى عضو اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور فهد بن حمود العنزي.يذكر أن الاتحاد يضم حالياً 54 مجلساً عضواً، ومن أبرز أهدافه توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في المحافل والمنظمات الدولية.كما يهدف إلى تعزيز اللقاءات والحوار فيما بين مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، وفيما بين أعضاء هذه المجالس، إلى جانب تبادل الخبرات البرلمانية، ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها.// انتهى //10:24ت م0034