المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019م واستنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأحد القادم, مؤتمر "الإعلام الجديد واللغة العربية", بمشاركة أكاديميين ومختصين من عدة جهات ومراكز أكاديمية, ويستمر ثلاثة أيام.وتبحث جلسات المؤتمر التي ستعقد في قاعة السلام بالجامعة الإسلامية القضايا التي تربط الإعلام الجديد باللغة العربية, وتشجيع البحث العلمي في الحقل الأدبي واللغوي, والاستفادة من الطاقات والكوادر في الجامعات والجهات الأكاديمية في هذا المجال, واستشراف الظواهر الإيجابية والسلبية التي أحدثها الإعلام الجديد في لغتنا العربية.ويستعرض المؤتمر أثر مواقع التواصل الاجتماعي بأشكاله كافة في تأسيس وسائل إعلامية جديدة وأثرها في اللغة, ورصد الظواهر اللغوية والأدبية والبلاغية في الإعلام الجديد, وإبراز المبادرات اللغوية والأدبية في الأعلام الجديد.// انتهى //10:27ت م0035