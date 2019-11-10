الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستتضمن فعاليات مؤتمر المحاكاة الذي تنظمه وزارة الصحة تنفيذ مسابقة أكشنها يافني المحاكاة، حيث يتنافس مجموعة من المتسابقين على تقنيات وبرمجة سيناريوهات لأجهزة المحاكاة عالية الدقة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة مع إتقان محاكاة الإصابات الوهمية بفن المولاج.كما يشمل المؤتمر مسابقة الابتكار في المحاكاة الصحية، وتتضمن مناقشة اتجاه التقنية والابتكار وتوظيفها للقطاع الصحي وسلامة المرضى في 3 مسارات للابتكار وهي "القيادة التعليمية، تقنيات المحاكاة، والبحث العلمي"، حيث يحصل فيها الفائزين على براءة اختراع وحقوق مُلكية فكرية بحسب مطابقتهم الشروط.أما مسابقة دوري المحاكاة فهي مسابقة تتنافس فيها 5 فرق من خلال عدة جولات وسيناريوهات معقدة لحالات طبية تحاكي الواقع والكثير من التحديات أمامهم، إضافة إلى مستجدات تقنيات المحاكاة، كما يتضمن مؤتمر المحاكاة تنظيم 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.يذكر أن المؤتمر ينطلق الثلاثاء القادم في الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقد تم اعتماده بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةالإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية.// انتهى //10:30ت م0036