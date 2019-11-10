الشارقة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2019م، ضمن جناح المملكة المشارك بالمعرض، حيث حرصت الوزارة على المشاركة في معارض الكتاب الدولية استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين, والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعددة في إيضاح صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في ظل الدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشدة في جميع أعمالها وبرامجها المتنوعة.وحظي ركن الشؤون الإسلامية بزيارة أكثر من 70 ألف زائر وزائرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.ووزعت الوزارة ــ خلال مشاركاتها ــ أكثر من 20 ألف مطبوعة علمية من إصدارات الوزارة من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية باللغة العربية، وعدد من اللغات العالمية، إلى جانب توزيع تسعة الآف مصحف بمختلف الأحجام، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب تقديم عروض عبر الشاشات الرقمية عن برامج ومنجزات الشؤون الإسلامية في خدمة الكتاب الإسلامي.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية، للتعريف بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل.// انتهى //10:35ت م0038