ساجر 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسيقيم مركز الحي المتعلم بمركز ساجر التابع لمحافظة الدوادمي غداً، دورة تدريبية بعنوان " ابنك يقرأ خلال 9 أيام "، وذلك بمقر مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بساجر.وتتناول الدورة التي تستمر على يومين عدة محاور منها مفهوم القراءة الصوتية، وطرق التعلم والفرق بينها، وأفضل وأسرع طريقة لتعلم ابنك القراءة المهارات المهمة للطالب وطرق إتقانها.وتأتي الدورة ضمن الدورات التي ينفذها مركز الحي المتعلم، للمستفيدين من خدماته، وإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.// انتهى //10:50ت م0039