الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستنظم جامعة الملك سعود ممثلة بقسم الجغرافيا في كلية الآداب، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية الأربعاء المقبل، فعالية "اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية"، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر ببهو الجامعة، .يأتـي ذبك بالتزامن مع عقد هذه الفعالية في العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمراكز البحثية المتقدمة في العلوم الجغرافية حول العالم.وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية الدكتور مفرح القرادي أن الفعالية تهدف إلى الإسهام في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بالتقنيات الجيومكانية والاطلاع على آخر التطورات التقنية في هذا العلم وتطبيقاته من خلال تجمع علمي يضم العديد من الباحثين المتخصصين، وطلبة العلم، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030، في تلبية حاجة سوق العمل من المتخصصين في العلوم المكانية.وأضاف أن علم نظم المعلومات الجغرافية من العلوم الهامة والفاعلة في عملية دعم اتخاذ القرار، وأداة تحليلية حاسمة في إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة، لذا أدركت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والغير حكومية في الداخل وفي العالم أهمية هذا النظام ودوره في مساعدتها على إدارة مهامها من خلال تخزين وإدارة ومشاركة بياناتها مع العديد من الوحدات والأقسام داخل المؤسسة الواحدة ومع العديد من الجهات الخارجية التي على ضوئها يتم وضع الاستراتيجيات التخطيطية والتطويرية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الحياة للمواطن.وبين أن قسم الجغرافيا يسعى من خلال هذه الفعالية إلى أن يؤسس لمستقبل جديد وعمل دؤوب في تفعيل وتعزيز التعاون بين الجهات الخارجية "الحكومية والأهلية" والجامعة، من خلال تنظيم هذه الفعالية العلمية التي ستقدم العديد من المحاضرات والأوراق العلمية لنخبة من المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية، علاوة على إقامة معرض مصاحب للفعالية.ويضم برنامج الفعالية تقديم مجموعة من الأوراق العلمية المميزة لباحثين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية تشمل العديد من الجوانب البحثية مثل الذكاء الاصطناعي في علم البيانات المكانية، المدن الذكية، الحوسبة السحابية، ولغات البرمجة المختلفة وتطبيقاتها في التحليلات الجيومكانية وغيرها من الأبحاث.// انتهى //12:27ت م0056