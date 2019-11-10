نواكشوط 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساختتم في العاصمة الموريتانية نواكشوط المؤتمر الدولي للسيرة النبوية في دورته الثانية والثلاثين، الذي نظمه التجمع الثقافي الإسلامي تحت عنوان، "الأخلاق المحمدية وأثرها في نشر قيم السلم والإخاء بين الشعوب والأمم"، مثمناً في بيانه الختامي المضامين التي حملتها وثيقة مكة المكرمة؛ وعاداً إياها مرجعية معاصرة لنشر قيم السلام وتنظيم العلاقات بين الشعوب والأمم.وقال معالي الشيخ محمد الحافظ النحوي في كلمته الافتتاحية: " إن لرابطة العالم الإسلامي دوراً كبيراً في تعزيز قيم المحبة والتعايش العالمي"، مشيداً بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في ترسيخ قيم التسامح والإخاء حول العالم.مما يذكر أن عدداً من المنظمات والهيئات العالمية "الإسلامية وغير الإسلامية" ثمنت مضامين وثيقة مكة المكرمة التي اعتبرت في طليعة وثائق العصر الحديث وهي التي صادق عليها أكثر من ألف ومائتي مفتٍ وعالم يمثلون سبعاً وعشرين طائفة ومذهباً إسلامياً في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد في رمضان الماضي بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه -.// انتهى //12:32ت م0057