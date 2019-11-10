أبها 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد أمس، فعالية "STEM JAM"، ونظمتها الجامعة بالتعاون مع مركز عسير العلمي بأبها، وذلك بواقع 3 ورش تدريبية.وانطلقت الورش بالتعريف بمنهجية STEM العلمية، وتلتها ورشة بناء اللعبة ووثيقة كتابة محتواها، التي قدمها وكيل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش، كما قدم مطور الألعاب الإلكترونية المهندس رعد بدر آخر ورش اليوم الأول، وتمحورت حول موضوع محركات تطوير الألعاب وأدواتها.وشهدت الفعالية حضور أكثر من 50 مشاركًا من الجنسين من فئات عمرية مختلفة، شملت مراحل التعليم العام والجامعي والخريجين والموظفين، تم تعريفهم بمنهجية STEM واستكشاف ميولهم ومواهبهم في مجالات تطوير الألعاب.يذكر أن الفعالية تضمنت 4 مجالات هي تبسيط العلوم وفق منهجية STEM، وتبسيط حل المسائل الحسابية وفهم القوانين، إضافة إلى تنمية الخيال والتفكير الإبداعي، ومجال حل المشكلات.// انتهى //12:39ت م0058