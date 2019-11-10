الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي للشطرنج تنظيمه بطولةَ المملكةِ للشطرنج يوم 10 نوفمبر 2019م بمدينة جدة بجوائز مالية تصل إلى 120 ألف ريال، وبمشاركة اللاعبين المتأهلين العشر الأوائل المتأهلين من تصفيات مناطق المملكة 2019م التي أقيمت الفترة الماضية في أربع مناطق (الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية)، ويضاف للمشاركين العشرين الأوائل في تصنيف الاتحاد السعودي كلاسيك وفقاً لتصنيف شهر أبريل 2019م.وفي حالة تكرار نفس اسم اللاعب في التصفيات والتأهل بالتصنيف فيعتبر متأهلًا بالتصنيف و يحل مكانه اللاعب الذي يليه في ترتيب التصفيات، وفي حال اعتذار أحد المتأهلين للبطولة سوف يأخذ الترتيب الذي يلي الترتيب الذي تأهل منه اللاعب المعتذر.وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج سعد الحبيب أن اتحاد الشطرنج حدد جدول البطولة حيث سيكون وصول الحكام واللاعبين يوم 10 نوفمبر، وفي يوم 11 نوفمبر سيكون الاجتماع الفني، على أن يكون حفل افتتاح الجولة الأولى لبطولة المملكة يوم 12 نوفمبر وستقام جَوْلتانِ يوم 13 نوفمبر ويوم 14 نوفمبر وجولتانِ 15 نوفمبر ويوم 16 نوفمبر جولتانِ ويوم 17 نوفمبر جولة أخيرة وختام فعاليات البطولة ومغادرة المشاركين.// انتهى //12:41ت م0061