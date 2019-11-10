بغداد 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسالقت القوات الأمنية العراقية القبض على 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق.وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي اليوم بأن قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على العناصر الإرهابية العشرة في مناطق وأحياء "النهضة والقاهرة والزهراء" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.وأشارت إلى أن اثنين من هؤلاء كانا يعملان في ما يسمى بـ"الأمنية"، وثالث في ما يسمى بـ"الشرعية"، فيما كان الباقون يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بـ"ديوان الجند" إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل.// انتهى //12:42ت م0062