الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسحققت الصحة ممثلة في برنامج الوقاية من الخثرات الوريدية الذي تشرف عليه وكالة الوزارة للخدمات العلاجية، المركز الأول على مستوى الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث عشر للوقاية من الخثرات الوريدية الذي أقيم مؤخراً في دولة الإمارات خلال الفترة 25 - 26 أكتوبر الماضي، حيث شاركت إدارة التميز الطبي في هذا المؤتمر بحضور ممثلي عدد من الدول من آسيا وأفريقيا بالإضافة إلى روسيا.وتتولى إدارة التميز الطبي عدد من المهام، حيث تقوم بقياس وتحسين الأداء الطبي في المنشآت الصحية، وتعمل على عدة برامج ذات أولوية عالية مثل قياس وتحسين الالتزام بمعايير الوقاية من الخثرات الوريدية، وقياس وتحسين الالتزام بالعلاج العاجل للتسمم الدموي، وقياس وتحسين التعامل مع التنبيب التنفسي في العنايات المركزة، وقياس وتحسين الالتزام بسلامة الأمهات الحوامل، وقياس الالتزام بالرعاية التمريضية لمنع سقوط المرضى ومنع التقرحات السريرية، وقياس وتحسين كفاءة وفعالية الإنعاش القلبي الرئوي، وغيرها من البرامج.كما تقوم إدارة التميز الطبي بقياس التزام المستشفيات بتطبيق المعايير الطبية للوقاية من الخثرات الوريدية، وكذلك بشراكة مع مجموعة من الإدارات المعنية مثل إدارة التمريض، إدارة الجودة وسلامة المرضى، إدارة الصيدلية، إدارة المستشفيات، برنامج أداء الصحة، إدارة التوعية الصحية، إدارة التواصل الداخلي، إدارة التموين الطبي.// انتهى //12:43ت م0063