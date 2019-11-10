الخرطوم 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسبدأ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، تلبية لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.وتبحث الاجتماعات آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل التغيرات التي حدثت في السودان عقب ثورة ديسمبر.وتهدف الدعوة إلى التعرف على الوضع الحالي - الانتقال الديمقراطي في السودان - وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة.// انتهى //12:47ت م0065