الجزائر 13 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان المجلس الدستوري الجزائري أسماء خمسة مرشحين سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر المقبل.وأشارت إلى صعوبات تعترض تشكيل الحكومة الجديدة في تونس في ظل رفض أحزاب رئيسة قيادة حركة النهضة لها، ما يبقى الباب مفتوحًا أمام تكليف شخصية أخرى أو الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.وابرزت استمرار الاحتجاجات السلمية في لبنان، مخبرةً عن تحذيرات البنك العالمي من أزمة اقتصادية في حال عدم توافق القوى اللبنانية حول تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت.وأخبرت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، عن إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس إجراء تعديل وزاري مهم قريبا، في خطوة تهدف لامتصاص غضب المتظاهرين المطالبين بالإصلاح الجذري لنظام الحكم.// انتهى //12:50ت م0067