الدمام 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مقر الأمانة اليوم، قائد الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية العميد نايف العتيبي، يرافقه عدد من ضباط الدوريات الأمنية بالمنطقة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأمانة والدوريات الأمنية في المجالات ذات العلاقة.وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية وضرورة العمل المشترك لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.وأشاد المهندس الجبير بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام، مثمنًا جهودهم وعملهم المخلص الذي تحقق من خلاله نتائج إيجابية ملموسة، منوهًا بأهمية جهاز الدوريات الأمنية وما يقدمه من خدمات متكاملة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة بوصفه أحد ركائز منظومة الأمن.فيما عبر العميد العتيبي عن شكره وتقديره لمعالي أمين الشرقية على ما تقدمه الأمانة من تعاون وجهود مبذولة في دعم شراكة العمل البلدي والأمني لخدمة المنطقة والرفع في مستوى الإجراءات لما فيه خدمة المواطن والتطوير من أداء القطاعين في التعاون المشترك.// انتهى //14:21ت م0096