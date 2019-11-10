الدمام 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة بعد غد الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.وأوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية عبدالله بن سعد الراجحي, أن هذه الاتفاقية تأتي استمرارا لجهود اللجنة في نشر ثقافة السلامة المرورية، مفيدا أن اللجنة تواصل جهودها بدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة، وسمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة.وأكد الراجحي سعي اللجنة لمواصلة العمل لتحقيق التطلعات المرسومة من أجل نشر وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، مشيراً إلى أن اللجنة قد أطلقت مؤخراً جائزة السائق المثالي التي تقدم جوائز نقدية لمن يلتزم بتعليمات القيادة ويجتاز الاختبارات التي وضعتها لجنة الجائزة.// انتهى //14:22ت م0097