بريدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم, نائب مدير شرطة المنطقة سليمان بن منصور الخليوي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة "لواء", بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي.وهنأ سموه اللواء الخليوي بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه رجال الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.من جانبه عبر نائب مدير شرطة منطقة القصيم, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, وفخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والملك والوطن.// انتهى //14:26ت م0098