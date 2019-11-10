الدمام 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستنظم غرفة المنطقة الشرقية في الـ 4 من ديسمبر المقبل، فعاليات "منتدى المقاولات 2019" بمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين ورجال أعمال ومهندسين واستشاريين.ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار لهذا المنتدى المهم، مبينًا أن المنتدى يعقد في ظروف موضوعية تتسم بالحيوية، والآفاق الواسعة للاستثمار في قطاع البناء والتشييد، بالنظر إلى ما تقدمه الحكومة من مشروعات عملاقة تحملها رؤية المملكة 2030.وأكد الخالدي، أن قطاع المقاولات يعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع الوطنية العملاقة، ويتطلع إلى المزيد من الدعم والرعاية والتمكين حتى يتسنى له تطوير أدواته، وتأصيل خبرته، ورفع كفاءته التي تؤهله للتعاطي مع المشاريع التنموية الضخمة، بعد تحقيقه جميع متطلبات الرؤية بمستويات مرتفعة من الأداء والفعالية، آملا في مساهمة جادة تقدمها جلسات المنتدى، ترفد القطاع بالطروحات والمقترحات التي تضمن تطوير أدواته بإذن الله.من جانبه، بين رئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد الحماد، أن المنتدى سيناقش من خلال محاوره التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، ودور القطاع في رؤية المملكة 2030، وما تنطوي عليه من مشاريع عملاقة ومتميزة، تحتم على العاملين في القطاع الاستعداد لها، وفق أحدث الوسائل وأعلى المواصفات.// انتهى //14:26ت م0099