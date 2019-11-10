أحد المسارحة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم , حملة التبرع بالدم، التي نظمها مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث ممثلاً بنادي الحي برمادة بالتعاون مع مستشفى أحد المسارحة العام، بعنوان" قطرة دم.. تنقذ حياة "، وذلك في مقر النادي بثانوية النعمان بن مالك.وهدفت الحملة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام إلي غرس ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب من خلال نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وحثهم للمشاركة في توفير كميات كافية من فصائل ووحدات الدم المختلفة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وانقاذ حياة المحتاجين من مصابي الحوادث، إضافة إلى إنقاذ حياة المصابين بأمراض الدم المختلفة وتوعيتهم بأهمية التبرع بالدم وفوائدها الصحية للمتبرع.وتأتي الحملة في إطار تعزيز دور النادي تجاه المجتمع وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى، ودعم جهود المستشفى في توفير وحدات الدم لتكون جاهزة للإسعاف عند الحاجة.// انتهى //14:27ت م0101