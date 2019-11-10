الإحساء 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأنهت أمانة الأحساء الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة "التزام"، وذلك في إطار السعي إلى تطوير الخطط الإستراتيجية للقوى العاملة والعمل على أذكنة خِدْمات الموارد البشرية.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم, أن الأمانة استكملت من خلال شراكتها الإستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" إجراءات الربط الإلكتروني مع نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في الأمانة عبر قناة التكامل الحكومية، مشيراً إلى أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع القطاعات الحكومية تكمن في بناء قاعدة بيانات موحدة ومُوثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصُناع القرار عبر مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.وبين المهندس الملحم أن خِدْمات الربط الإلكتروني تضمنت الاستفادة من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات ، وتبادل الخِدْمات والاستشارات ، ودعم الكوادر البشرية " ، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.وأشار الملحم إلى أن إتمام تنفيذ هذه الخدمة الالكترونية يأتي تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن القيادة وحرصها على الارتقاء بخِدْمات القطاعات الحكومية وتنمية وتطوير ودعم مواردها البشرية في المجالات كافة.// انتهى //14:28ت م0102